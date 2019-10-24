2019/10/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفير الامريكي ماثيو تولر تطور الاوضاع في العراق والمنطقة والحرص على تطبيق الدستور والقانون مهما كانت الظروف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير الامريكي تطور الاوضاع في العراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير الامريكي تطور الاوضاع في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).