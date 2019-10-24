وزارة الداخلية: اعتقال 5 من عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى

2019/10/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية اعتقال خمسة من عناصر داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان, ان قوة امنية تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في مناطق واحياء الاربجية والزهراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل, بناء على مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق نينوى ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة.

واضاف البيان ان الارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مشيرة الى ان ذلك قد ثبت خلال ضبط وثائق خاصة تثبت انتمائهم ومناصبهم.

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