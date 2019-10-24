الداخلية تصدر بيانا بخصوص التظاهرات

2019/10/24 | 12:03

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، إن تظاهرات العراق ولبنان ليست عفوية، فيما بين أن التظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة في بغداد وعدد من المحافظات "ستشهد أعمال شغب".

وذكر

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، 24 تشرين الأول، 2019، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ اثنين من مُزوِّري العملة العراقية في القضية التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، مُبيِّنةً ضبط المطبعة المستخدمة في عملية التزييف، إضافة إلى ضبط م

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، بالعثور على جثة شاب في قرية زراعية، شمال شرق بعقوبة.

وقال رئيس مجلس ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) عدنان غضبان التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ا

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