بين المخاوف والآمال، الشبك يترقبون المظاهرات العراقية

2019/10/24 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي هناك ترقب لتجدد المظاهرات من قبل المواطنين العراقيين بعد تهدئتها قبل أيام ليست ببعيدة، والتي حصلت نتيجة لأسباب كثيرة ومعروفة لدى الناس، وهي عدم وجود التعيينات ولا الخدمات ولا ابسط مقومات الحياة، وبعد أن أيد الأغلبية المظاهرات التي سبقت، من خلال التصريح بأنها حق مشروع؛ تأجج الشارع العراقي بمزيد …

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