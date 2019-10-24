مجلس الأمن الوطني يؤكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي – فيديو

2019/10/24 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مجلس الامن الوطني على حق الشعب في التعبير عن المطالب المشروعة من خلال التظاهر السلمي.

مكتب رئيس الوزراء ذكر في بيان أن مجلس الامن الوطني عقد اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لبحث ملف التظاهرات التي من المقرر انطلاقها غدا الجمعة.

واوضح البيان أن المجلس شدد على عدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي، واهمية الدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، لافتا الى حق الشعب في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

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