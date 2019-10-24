وزارة الإسكان: سنُعالج أزمة السكن خلال /20/ عاماً

2019/10/24 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الاعمار والإسكان، أن #العراق يحتاج إلى بناء أربعة ملايين وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن، وقد وُضعت خطة على مدار ٢٠ عاماً للقضاء على […]

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