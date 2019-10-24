2019/10/24 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس وافق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على عددا من القرارات.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على مايلي : اولا: نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمه من مهام قائد عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يوافق على تنقلات خمسة قيادات أمنية وكالة خطوة برس.

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