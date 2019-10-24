خلال اسبوع .. محافظة بالاقليم تجمع عشرات الملايين لمساعدة كوردستان سوريا

2019/10/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خلال مدة قدرها اسبوع واحد فقط تمكنت مديرية تربية السليمانية، وبالتعاون مع مديرية ادارة منطقة "گـ‌رمیان"، ومنطقة "راپـ‌ڕین" من جمع مساعدات لكوردستان سوريا.

قال مدير تربية السليمانية دلشاد عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه في حملة تمكنا من جمع مبلغا قدره 250 مليونا، و316 الفا، و500 دينار عراقي لمساعدة "الكانتونات" في (غرب كوردستان).

واضاف انه سيتم جميع المزيد من المساعدات في المدة المقبلة لكي نرسلها الى اخوتنا في (غرب كرودستان).

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