الأمم المتحدة: إيران مستمرة بإعدام الأطفال

2019/10/24 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد خبير حقوقي بالأمم المتحدة أن #إيران أعدمت سبعة #أطفال مدانين العام الماضي، واثنين حتى الآن هذا العام رغم #حظر قانون #حقوق_الإنسان عقوبة الإعدام ضد أي […]

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