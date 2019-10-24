بالاسماء.. وزارة الثقافة تعلن تعيين حملة الشهادات العليا

2019/10/24 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن موافقة وزيرها عبد الأمير الحمداني على تعيين حملة الشهادات العليا.وبحسب بيان للوزارة، فقد جاء ذلك استنادا إلى كتاب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء المرقم 35201 في 16 تشرين اول 2019, الخاص بإطلاق الدرجات الوظيفة الناتجة عن حركة الملاك للسنوات 2016 و 2018 لحملة الشهادات العليا والتي تبدأ

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وزارة الثقافة تعلن تعيين حملة الشهادات العليا وكالة خطوة برس.

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