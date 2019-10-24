2019/10/24 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عدم وجود اي غلق للمنافذ يوم غد الجمعة والايام التي تليها.وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقت خطوة برس، نسخة منه، إن هيئة المنافذ الحدودية تؤكد ان جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية وبانسيابية كاملة.وأوضح أنه لا يوجد اي عائق عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تصدر بيانا بخصوص غلق المنافذ وكالة خطوة برس.

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