محافظ واسط: لن نسمح بأية مظاهر مسلحة خلال التظاهرات

2019/10/24 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، أهمية التصدي للأشخاص الذين يحملون السلاح ويتعرضون للمتظاهرين.

وقال المياحي، في بيان، إن الأجهزة الأمنية في واسط ستأخذ دورها الوطني بحماية المتظاهرين، مضيفاً انها لن تسمح بأي مظاهر مسلحة في التظاهرات..



وأكد المياحي انه سيتم التصدي لأية جهة أو أشخاص يحملون السلاح ويتعرضون للشباب المتظاهرين السلميين.

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