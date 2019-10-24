2019/10/24 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وافق على نقل وتكليف قادة عسكريين بمهام جديدة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراقية الاخرى.وذكرتالخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل يوم من التظاهرات.. عبد المهدي ينقل قادة عسكريين ويكلف اخرين بمهام جديدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل يوم من التظاهرات.. عبد المهدي ينقل قادة عسكريين ويكلف اخرين بمهام جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).