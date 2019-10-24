التقاعد تحدد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة

2019/10/24 | 12:34

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بغداد اليوم-بغداد

حددت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس (24 تشرين الاول 2019) موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وذكرت...





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