2019/10/24 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذكرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تحدد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
حددت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس (24 تشرين الاول 2019) موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وذكرت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تحدد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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