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التقاعد تحدد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة


التقاعد تحدد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة
2019/10/24 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

حددت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس (24 تشرين الاول 2019) موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وذكرت...

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