2019/10/24 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني عن تعيين قائد جديد لقيادة عمليات الرافدين.

وقال المصدر أنه تم تعيين اللواء الركن جبار نعيمة الطائي قائدا لعمليات الرافدين، مضيفا أن الطائي كان يشغل سابقا منصب معاون قائد عمليات بغداد الكرخ.

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