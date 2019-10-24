وفاة زعيم حزب كوردي

2019/10/24 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي اليوم الخميس السياسي الكوردي عبد الحميد درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا.

ونعى الديمقراطي التقدمي في بيان له، سكرتيره عبد الحميد درويش الذي فارق الحياة اليوم الخميس اثر نوبة قلبية.

يشار الى ان عبد الحميد حاج درويش من مواليد 1936 منطقة الدرباسية في محافظة الحسكة .

وكان من أوائل المعارضين الكورد المناصرين للثورة السورية ومطالب الشعب السوري.

ساهم في تأسيس المجلس الوطني الكوردي السوري في تشرين الاول 2011، ومن مؤسسي العلاقات بين المجلس الوطني الكوردي والائتلاف السوري المعارض، إلى جانب تأسيسه لعدة منتديات وورش سياسية معارضة في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية.

وكان فاز لمرة واحدة بمقعد نيابي عن محافظة الحسكة في مجلس الشعب السوري (البرلمان) ضمن قائمة المستقلين بين الأعوام 1990 و1994.

في العام 2005 تولى منصب نائب رئيس تجمع "إعلان دمشق" المُعارض لحكومة الأسد بعد تأسيسه آنذاك في العاصمة السورية، حيث ضم أحزاباً كوردية وأخرى عربية إلى جانب شخصياتٍ سياسية واجتماعية أخرى من مختلف مكونات البلاد.

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