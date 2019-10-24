القبض على 6 متهمين بالارهاب والسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن " القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، حيث تم اعتقال أربعة متهمين بجرائم السرقة في مناطق {الدسيم، التاجي، الفضيلية}".واضافت، ان " قوة أخرى، القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة {4/إرهاب} أحدهم في منطقة "عياشية" غربي بغداد والاخر في منطقة "جكوك"، موضحة انه "تم تسليم المتهمين جميعاً الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".انتهى
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