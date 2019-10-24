زحم كبير على منافذ صرف رواتب الموظفين في البصرة

2019/10/24 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت مكاتب ومنافذ صرف رواتب موظفي الدولة زخماً من قبل المراجعين، عازين ذلك الى الاوضاع الراهنة وامتناع بعض المكاتب من صرف الاموال.

ونقل موقع بصري أن "المواطنين خلال التظاهرات الماضية لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم بسبب قطع الانترنت بالاضافة الى فرض حظر التجوال في بعد المناطق".واضاف أن "البصرة تشهد زخماً على منافذ الصرف والاسواق والمشتقات النفطية تحسباً لأي طارئ".



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