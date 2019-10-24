شركات روسية تشارك في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة

2019/10/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، الخميس، أن شركات البناء الروسية قد تشارك في إعادة إعمار المدن العراقية التي دمرت بسبب الحرب على الإرهاب.

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