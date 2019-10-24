الذهب يهبط مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن بريكست

2019/10/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الذهب يوم الخميس مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار.

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