التقاعد تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق مع راتب الشهر المقبل

2019/10/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن مباشرتها بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق مع راتب الشهر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الهيئة باشرت بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين من منتسبي الجيش السابق مع راتب شهر تشرين الثاني 2019".

واضافت "سيتم توزيعها من خلال منافذ الدفع الالكتروني".

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