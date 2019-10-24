علماء: كوكبنا سيواجه كوارث مناخية شديدة

2019/10/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف فريق علمي دولي، أن التغيرات المناخية في العالم، سوف تسبب تكرار ما يسمى بظاهرة النينو، التي تحفز بداية الظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن العلماء درسوا 33 حدثا لظاهرة إلنينو خلال أعوام 1901-2017، واتضح لهم أنه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي تزحف المناطق التي تكون فيها ظاهرة إلنينو في أوجها مسافة آلاف الكيلومترات باتجاه الغرب، حيث الهواء أكثر دفئا، وهذا يعني ازدياد احتمال حدوث ظواهر إلنينو الفائقة جدا.

لقد تسببت التغيرات المناخية في أن المياه في الأجزاء الغربية الاستوائية والوسطى للمحيط الهادئ تسخن بشكل غير متساو.

وهذا يؤثر في اتجاه الرياح التجارية، التي تهب من المناطق الباردة باتجاه المياه الأكثر دفئا.

لقد تشكلت جميع ظواهر إلنينو الـ11 التي حدثت منذ عام 1978 في الجزء الوسطي أو الغربي للمحيط الهادئ، بما فيها ثلاثة ظواهر شديدة تسببت بارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى قياسي.

إن ظاهرة إلنينو أو التذبذب الجنوبي هي زيادة دورية في درجة حرارة مياه المحيط إلى جانب ضعف الرياح التجارية وزيادة هطول الأمطار في الأجزاء الاستوائية من المحيط الهادئ.

ويمكن لظاهرة إلنينو الفائقة الشدة، كالتي حدثت في أعوام 1982 و1998 و2015-2016، أن تلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تدمير الشعاب المرجانية لأنها تساهم في حدوث فيضانات شديدة في إفريقيا وآسيا، وجفاف في مناطق أخرى من العالم.

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