مصطفى بنصالح - التفاتة محتشمة صوب الفقراء

2019/10/24 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_بنصالح والمناسبة كانت تخليدا لهذا اليوم العالمي لمناهضة الفقر والتنديد بمضاعفاته الرهيبة، والتي لا تزيد سوى تعميق هوة التفاوتات الطبقية ونشر البؤس والجريمة على أوسع نطاق، فبمعية ثلة من الحقوقيين من منخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلـّد نشطاء جمعية أطاك لمناهضة العولمة الرأسمالية هذا اليوم النضالي في جو من الحماس والانضباط والمسؤولية..حيث تم رفع الشعارات المعبّرة فعلا عن هول الفقر والاحتياج، في ظل......

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