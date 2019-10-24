4 طرق بسيطة لتشجعي طفلك على غسل يديه بانتظام

2019/10/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر غسل اليدين بشكل دائم إحدى أكثر الطرق فعالية في الوقاية من الكثير الأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى، مثل نزلات البرد والتهابات الجهاز الهضمي.



لذا لا بد من تشجيع الأطفال على غسل أيديهم على الدوام.ومن هذا المنطلق أورد موقع “كوميونتي نيتورك” بعض النصائح التي تساعد الأمهات على تشجيع أطفالهن على غسل أيديهم بشكل منتظم، على النحو التالي:１- أغنية مفضلةاصطحبي طفلك إلى صنبور المياه وغني له أغنية يحبها، ومع مرور الوقت سيحب الطفل عملية غسل اليدين، ويعتاد على ممارستها لوحده، احرصي على أن تستمر عملية غسل اليدين 20 ثانية على الأقل للتخلص من الجراثيم.2- تقديم المكافئاتحاولي أن تقدمي لطفلك مكافآت بعد غسل اليدين لأن ذلك سيشجعه على القيام بذلك بنفسه.



يمكنك أن تعديه بمكافأة في آخر الأسبوع إذا واظب على غسل يديه بشكل صحيح على نحو يومي.3- تخصيص أغراض للطفليمكنك اللجوء إلى حيلة تخصيص بعض الأغراض للطفل مثل منشفة بلونه المفضل أو مطرزة بأحرف اسمه، أو بصابونة ملونة بلونه المفضل.



حاولي أن تحتفظي بكرسي بلاستيكي صغير يساعده في الوصول إلى المغسلة.4- حيلة الرذاذ اللامعجربي أن تضعي بعض الرذاذ اللامع على يد طفلك، واشرحي له بأن هذا الرذاذ سيبقى على يديه كما تبقى الجراثيم الضارة على اليدين، إن لم يتم غسلهما بشكل جيد ومنتظم.

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