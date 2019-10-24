الداخلية تصدر بياناً بشأن تظاهرات يوم الجمعة

2019/10/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، بيانا بشأن تظاهرات يوم غد الجمعة .

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