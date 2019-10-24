هيئة التقاعد تعلن المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين من منتسبي الجيش العراقي السابق مع راتب شهر تشرين الثاني

2019/10/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التقاعد، اليوم الخميس، المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين من منتسبي الجيش السابق مع راتب شهر تشرين الثاني.

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