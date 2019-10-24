“بالصور”.. ازدحامات خانقة في بغداد: طوابير السيارات تمتد على مسافة كيلومترات والانذار (ج) يدخل حيز التنفيذ

2019/10/24 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت العاصمة بغداد ،اليوم الخميس، ازدحامات مرورية خانقة امتدت على مسافة كيلومترات وخصوصاً في المناطق التي تضم مؤسسات حكومية.اكتظاظ غير مسبوق واصطفت طوابير السيارات في العاصمة لساعات، في وقت شهدت فيه مداخل ومخارج بغداد اكتظاظاً غير مسبوق خلال الايام الاعتيادية.ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بغداد لاستضافة تظاهرات هي الاوسع […]

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