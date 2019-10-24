دنيا وإيمي سمير غانم تشعلان “إنستغرام” بهذا الفيديو

2019/10/24 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو جمعها في لقطة طريفة مع شقيقتها ‏إيمي، وهما تغنيان الأغنية الشعبية “عايم في بحر الغدر”، وذلك في كواليس حلقتهما من برنامج “صاحبة السعادة”، التي استضافتهما فيها الإعلامية إسعاد يونس، وتعرض خلال الأيام المقبلة.‏

كما نشرت دنيا، صورة جمعتها بإيمي وإسعاد يونس، في الكواليس أيضًا من الاستوديو، وعلقت عليها قائلة: ‏‏”أنا وأحلى وأخف دم بنت في العالم إيمي سمير غانم، ومع الجميلة من الداخل والخارج، إسعاد يونس، قريبًا”، لتشتعل التعليقات التي أعجبت بمقطع الفيديو حيث أكد أصحابها أن الثنائي ورث خفة الدم من والدهما الفنان الكبير سمير غانم

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، كان مسلسل “بدل الحدوتة ٣”، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وأما إيمي سمير غانم فشاركت في رمضان الماضي بمسلسل “سوبر ميرو” من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، بالاشتراك مع النجم سمير غانم.

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