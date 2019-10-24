2019/10/24 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎مصدر برئاسة الجمهورية يكشف حقيقة سبب إعفاء آمر الفوج الثاني في اللواء الرئاسي الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎مصدر برئاسة الجمهورية يكشف حقيقة سبب إعفاء آمر الفوج الثاني في اللواء الرئاسي الأول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎مصدر برئاسة الجمهورية يكشف حقيقة سبب إعفاء آمر الفوج الثاني في اللواء الرئاسي الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).