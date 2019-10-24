قبيل التظاهرات.. تغيير في قيادة عمليات بغداد والداخلية تستعد للطوارئ

2019/10/24 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام عراقية إن الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد خلفا للفريق الركن جليل الربيعي، وذلك قبيل أيام من دعوات للتظاهر في العراق.

وكانت التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق قد أوصى بإقالة الربيعي والمعاون الأمني له محمد صبري لطيف وآخرين على خلفية مقتل متظاهرين.

وقتل 149 مدنيا خلال الاحتجاجات في العراق حسب التقرير ذاته.

ويأتي ذلك قبل أيام من استئناف التظاهرات في العراق والتي بدأت في الأول من أكتوبر للمطالبة بمواجهة الفساد.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا ان أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة المقبلة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.وأضاف العميد المحنا ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وجهوا القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مباديء حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي وانه لاداعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة.

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