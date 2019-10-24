بالصور.. لافتات على دوائر المثنى قبل يوم من التظاهرات

2019/10/24 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} وضعت الدوائر الحكومة في محافظة المثنى لافتات امام ابنيتها خشية المساس بها بالتزامن مع التظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.

بواسطة: الاعاجيبي محمود

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