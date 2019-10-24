2019/10/24 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، باستمرار سامي الاعرجي في منصبه رئيسا للهيئة الوطنية للإستثمار استثناء من العمر.





يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الاقتصاد النيابية توصي باستمرار الاعرجي بمنصبه رئيسا لهيئة الأستثمار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الاقتصاد النيابية توصي باستمرار الاعرجي بمنصبه رئيسا لهيئة الأستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).