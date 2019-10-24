روسيا: بدء انسحاب الوحدات الكوردية عملاً باتفاق سوتشي

2019/10/24 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الوحدات الكوردية بدأت الانسحاب اليوم الخميس من المناطق الحدودية في سوريا وفق اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة.

وأضاف فيرشينين "المقاتلون الكورد بدأوا سحب تشكيلاتهم من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، ويسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها"، مبينا ان "كل شيء يجري تنفيذه".

وتبنى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء سوتشي الروسية مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم تضبط الخطوات المشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية.

وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على وحدات حماية الشعب الكوردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.

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