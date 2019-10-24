إطلاق سراح طاقم طبي بعد 12 يوما من اختطافهم غربي ليبيا

2019/10/24 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن ستة من العاملين في المجال الطبي، كانوا قد اختطفوا في وقت سابق من الشهر الجاري غربي ليبيا، جرى إطلاق سراحهم.

وأضافت المنظمة، أن أربعة أطباء وممرضة وفنيا جرى إطلاق سراحهم أمس الأربعاء.

وظل الأفراد الستة قيد الأسر لمدة 12 يوما بعد أن استوقف أربعة مسلحين قافلتهم الإنسانية في مدينة الزنتان غربي ليبيا.

ونقل بيان المنظمة عن أفراد أسرهم قولهم إن المختطفين سعوا على ما يبدو لاستغلال الستة كورقة مساومة لتأمين إطلاق سراح رجل سجين.

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