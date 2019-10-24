حنا غريب - حول انتفاضة الشعب اللبناني، في الذكرى ال 95 لتأسيس الحزب

2019/10/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب نص المؤتمر الصحافي للأمين العام للحزب الشيوعي اللبنانيحول انتفاضة الشعب اللبناني، في الذكرى الـ 95 لتأسيس الحزبأيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون أيها المنتفضون على امتداد مساحة الوطن، يا من توحِدّوه في الشارع على رغيف الخبز وعشق الكرامة والحرية والتضحية.ثمانية أيام مضت وعيون العالم شاخصة نحوكم، وأنتم تصنعون للبنان مجداً عظيماً، وفجراً جديداً، يليق به وبشعبه ويكون عل......

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