أفنان القاسم - مراسيم ملكية 8

2019/10/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم في الشيلي لا تعرف أمريكا أنها بدأت تحتضرلا تعرف أنها أخذت لا تنام في الليل بسبب عدم فاعلية القرص المنوملا تعرف أنها نادت على نيرودا وهي غائبة عن الوعيفي هونغ كونغ لا تعرف أمريكا أن الصين بدأت تأخذ مكانها لا تعرف أن الصين أخذت بتجاوزها منذ اليوم في مجمل الإنتاج العالميلا تعرف أن الصين لن تنقذ دولارها كما أنقذته عام 2008 في الأزمة القادمةفي لبنان لا تعرف أمريكا أن اقت......

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