المباشرة بإعداد وإرسال القوائم الخاصة بشرائح المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة بتوزيع قطع الأراضي السكنية في بغداد والمحافظات

2019/10/24 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، باعداد وارسال القوائم الخاصة بشرائح المشمولين بشكبة الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة بتوزيع قطع الاراضي السكنية في بغداد والمحافظات.

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