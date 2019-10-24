مراسلنا: اعفاء رئيس مجلس محافظة بابل ونائبه استجابةً لمطالب المتظاهرين

2019/10/24 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى مجلس محافظة بابل ،اليوم الخميس، رئيس المجلس ونائبه من منصبيهما استجابة لمطالب المتظاهرين.

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