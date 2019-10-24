بالصور حضور وزير الداخلية : حفل تخرج طلاب المعهد العالي للتطوير الامني والاداري  دورة (26)

2019/10/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس وزير الداخلية : انتم رجال خدمة لا سلطة والشعب هو مصدر السلطات برعاية السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” أقيمت ،اليوم الخميس، مراسم حفل تخرج الدورة التأهيلية السادسة والعشرين المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري بحضور عدد كبير من قادة الوزارة والسادة المسؤولين وذوي الطلبة المتخرجين. وقال سيادته في كلمة القاها

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