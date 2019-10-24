2019/10/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، تمسكه بقائد شرطة المحافظة، العميد فائ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف يعلن تمسكه بقائد شرطة المحافظة بعد قرار إعفائه من المنصب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف يعلن تمسكه بقائد شرطة المحافظة بعد قرار إعفائه من المنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).