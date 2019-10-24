القدو: جهات سياسية حالت دون انعقاد جلسات مجلس النواب قبل تظاهرات يوم الجمعة

2019/10/24 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، عن عدم رغبة بعض الجهات السياسية بعقد جلسات مجلس النواب قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي، الامر الذي أدى لتأجيلها الى يوم السبت المقبل.

وقال القدو في تصريح، كان الأجدر بمجلس النواب المضي بعقد جلساته في هذا الاسبوع، والنظر بشكل تفصيلي بمطالب المتظاهرين والقوانين المهمة المرتبطة بالخدمات، مبينا ان تأجيل الجلسات الى ما بعد التظاهرات لم يكن خطوة جيدة، إلا أن بعض الجهات حالت دون عقدها في هذا الوقت وتأجيلها الى السبت المقبل.

ودعا القدو مجلس النواب أن يكون على قدر المسؤولية يوم السبت القادم من خلال دراسة الاصلاحات وكيفية ايجاد تغيير جوهري في بنية النظام السياسي وتقديم الخدمات، وأن يتواجد بقوة ضمن الحدث السياسي ودعم الحكومة في التشريعات التي تحتاجها لتقديم ما يطالب به المواطن في هذه المرحلة.

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