العراق يلاعب عمان في افتتاحيات كأس الخليج 24

2019/10/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أجريت قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) الأربعاء في الدوحة بمشاركة خمسة منتخبات.وستقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على ملعب خليفة الدولي، وهو أحد الملاعب التي سوف تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.وفي الجولة الأولى أيضا، ستلعب سلطنة عمان حاملة اللقب مع العراق، في حين طلب الاتحاد الكويتي أن […]

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