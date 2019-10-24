القضاء يباشر التحقيق بقمع تظاهرات المحافظات

2019/10/24 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادباشرت الهيئات التحقيقية، اليوم الخميس، أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات تنفيذا لأمر رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الهيئات التحقيقية القضائية باشرت أعمالها للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام”.

ودعا البيان “المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها”.‎

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