اجراءات غير مسبوقة تتخذها “شبكة الاعلام” قبيل التظاهرات

2019/10/24 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصكشف مصدر في شبكة الاعلام العراقي، اليوم الخميس، عن اجراءات اتخذتها الشبكة بالتزامن مع موعد انطلاق التظاهرات يوم غد الجمعة.

وقال المصدر لـ”كلكامش” ان “الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشبكة غير مسبوقة، حيث قامت بتوزيع رواتب المنتسبين بغير موعدها، فضلا عن ارسال الوثائق المهمة الى بيوت مدراء الاقسام”.

من جانبه كشف مقدم البرامج الساخر احمد البشير، عن ‏”إجراءات مشددة تتخذها شبكة الإعلام العراقي، من خلال إستبدال باب الإستعلامات الخارجية بباب (قاصة) حديد”.

وقال البشير في تغريد على “تويتر” ارفقها بكتاب رسمي، بان ” ‏إجراءات مشددة تتخذها شبكة الإعلام العراقي، من خلال إستبدال باب الإستعلامات الخارجية بباب (قاصة) حديد، وإنتشار عناصر أمن داخل الشبكة، وتهيئة المقر البديل بعد أن تم جمع بعض الأجهزة الخاصة بالبث ونقلها للمقر البديل في مطار بغداد، وزيادة عدد المدرعات في محيط الشبكة من اثنين الى خمسة”.

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