2019/10/24 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تبدأ بتطبيق خطة زيارة وفاة الرسول وتدعو المتظاهرين لعدم التوجه للمدينة القديمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/24 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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