2019/10/24 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية لشرطة خريجين: انتم رجال خدمة لا سلطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الداخلية لشرطة خريجين: انتم رجال خدمة لا سلطة
تأریخ التحریر: : 2019/10/24 13:33
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية لشرطة خريجين: انتم رجال خدمة لا سلطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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