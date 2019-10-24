غسان صابور - حنفية الحريات... قصة سيرة ذاتية...

2019/10/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور حــنــفــيــة الـــحـــريـــات...قــصـة ســيـــرة شـخـصـيـة...كلمة "حنفية" هنا ليست مؤنث "حنفي" هذا النعت العربي الديني الموجه إلى متبعي التعاليم الحنفية..وهم قسم من معتنقي اٍلإسلام...إنما حنفية التي تفتح وتغلق الماء..بالفرنسي Robinet وباللغة الإنكليزية الدارجة Faucet يعني القطعة المعدنية التي تفتح وتغلق الماء لدى غسيل جسمك...وعادة أنت الذي تفتحها وتغلقها..عندما ترغب...ولكن تصور أن......

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