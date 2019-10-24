مهند البراك - الجيش سور للوطن .2.

2019/10/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك و لابد من التذكير بان اعادة بناء الجيش على اساس المواطنة التي رفعت كفائته القتالية، فإنه شكّل و يشكّل ردّاً هاماً على المحاصصة التي قسّمت المجتمع و قسّمت قواته المسلحة، و يشكّل وقوفاً حازماً امام مسعى اوساط متنفذة و اسماء علنية لم تعد خافية، مسعاهم الى سيادة الميليشيات الموالية لهم و لولاية الفقيه الايرانية، سيادتها على الجيش العراقي .موظفين اسم (الحشد الشعبي)، الذي تشكّل اثر تحريفهم لفتوى ال......

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