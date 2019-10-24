لطفي حاتم - الطائفية السياسية ومخاطر النزاعات الأهلية

2019/10/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تمر الدولة العراقية باضطرابات سياسية عديدة الامر الذي افضى الى انعدام الامن في تشكيلتها الاجتماعية وتكمن مصادر انعدام الامن هذا في الوقائع التالية ---اعتماد الليبرالية الاقتصادية في نهج الدولة الاقتصادي وما نتج عنها من زيادة البطالة وتراجع تطور الطبقات الاجتماعية الأساسية—البرجوازية الوطنية- الطبقة العاملة - في تشكيلة الدولة الوطنية.-- تطور الفئات والطبقات الفرعية المنفلت واغتنائها اللامش......

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