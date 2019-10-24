بريطانيا تدعو لبنان الى الاستجابة للمطالب الشعب بشكل عاجل

2019/10/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، نظيرتها اللبنانية إلى الاستجابة للشعب، وتنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل.

وقالت السفارة البريطانية لدى بيروت في تغريدة على "تويتر"، إنه "بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات أعرب الشعب اللبناني عن غضبه المشروع، الذي يجب الاستجابة له.



هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل".

وأضافت: "ستواصل المملكة المتحدة دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، بما في ذلك من اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم بأن الحشود تتوافد على ساحة جل الديب المتن في جبل لبنان، قبيل كلمة مرتقبة عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم لرئيس الجمهورية ميشال عون، لمتابعتها عبر شاشة عملاقة في الساحة.

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